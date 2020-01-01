Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

NBA'de dokuz oyuncu daha koronavirüs pozitif çıktı!

NBA'in en son koronavirüs test güncellemesi, 24 Haziran ile 29 Haziran arasında dokuz oyuncunun daha KOVID-19 için pozitif test sonucu aldığını ortaya koydu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA'in en son koronavirüs test güncellemesi, 24 Haziran ile 29 Haziran arasında dokuz oyuncunun daha KOVID-19 için pozitif test sonucu aldığını ortaya koydu.

Şu anda hastalık teşhisi konan oyuncuların toplamının 25'e yükseldiği açıklandı.

Bu dokuz kişinin kimlikleri yayınlanmadı ve ligin de onları açıklamayacağı belirtildi. Ancak bu durumun, oyuncuların veya takımların sonuçları açıklamasını engellemediği belirtildi.

344 test içinde pozitif çıkan dokuz yeni oyuncuya ek olarak, 10 çalışanın da pozitif olduğu açıklandı. Tüm bu etkilenenlerin, halk sağlığı protokollerini karşılayana ve bir doktor tarafından kendilerine izin çıkana kadar, izole olmaları gerektiği kaydedildi.

Oyuncular ve personelin iki günde bir test edilmesi beklendiği için, önümüzdeki hafta daha çok pozitif test sonuçları çıkabileceği tahmin ediliyor. Takımların 7 Temmuz'da Disney World'de sezon devamı için Orlando'ya seyahat etmeleri planlanıyor.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal