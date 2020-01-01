NBA'de dokuz oyuncu daha koronavirüs pozitif çıktı!

NBA'in en son koronavirüs test güncellemesi, 24 Haziran ile 29 Haziran arasında dokuz oyuncunun daha KOVID-19 için pozitif test sonucu aldığını ortaya koydu.



Şu anda hastalık teşhisi konan oyuncuların toplamının 25'e yükseldiği açıklandı.



Bu dokuz kişinin kimlikleri yayınlanmadı ve ligin de onları açıklamayacağı belirtildi. Ancak bu durumun, oyuncuların veya takımların sonuçları açıklamasını engellemediği belirtildi.



344 test içinde pozitif çıkan dokuz yeni oyuncuya ek olarak, 10 çalışanın da pozitif olduğu açıklandı. Tüm bu etkilenenlerin, halk sağlığı protokollerini karşılayana ve bir doktor tarafından kendilerine izin çıkana kadar, izole olmaları gerektiği kaydedildi.



Oyuncular ve personelin iki günde bir test edilmesi beklendiği için, önümüzdeki hafta daha çok pozitif test sonuçları çıkabileceği tahmin ediliyor. Takımların 7 Temmuz'da Disney World'de sezon devamı için Orlando'ya seyahat etmeleri planlanıyor.



