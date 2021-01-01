NBA'de ayın koçları, Snyder ve Nash oldu!

Utah Jazz koçu Quin Snyder ve Brooklyn Nets koçu Steve Nash, NBA'de sırasıyla Batı ve Doğu Konferansı'nda Şubat ayı için Ayın Koçu ödüllerinin sahipleri oldular.



Kariyerinde üçüncü kez bu ödülü kazanan Snyder, Şubat ayında Jazz ekibini 12-2'lik bir dereceye taşıyarak, ligin en iyisi olan 12.6'lık bir net reytingi elde etti. Utah şu anda 27-8 ile NBA'deki en iyi dereceye sahip.



Nash, Nets'in 9-4'lük bir dereceyle kapattığı Şubat ayında, kariyerinin ilk 'Ayın Koçu' ödülünü kazanmış oldu. Nash, geçtiğimiz ay Brooklyn'i 2006'dan bu yana yakaladığı en uzun galibiyet serisine (sekiz) taşıdı.



