NBA, pozitif KOVID-19 test protokollerini güncelledi

NBA'in, önümüzdeki sezon için sağlık ve güvenlik protokollerini güncellediği ve takımlara 134 sayfalık bir belge dağıttığı açıklandı.



2020-21 sezonunda KOVID-19 testi pozitif çıkan bir oyuncu veya personelin, takımlarına yeniden katılmadan önce iki kriterden birini geçmesi gerektiği belirtildi.



İlk seçeneğin zamana dayalı olduğu bildirildi. Enfekte kişinin, ilk pozitif testinden veya semptomlarının başlangıcından sonra 10 gün beklemek zorunda kalacacağı; ilaç kullanmadan ateşi sona erdikten ve gelşimiş semptomlar göstermesinden sonra 24 saat daha bekleneceği söylendi.



İkinci seçeneğin ise test temelli olduğu kaydedildi. Bir kişinin, en az 24 saat aralıklı olacak şekilde, en az iki ardışık negatif KOVID-19 test sonucu alması gerekeceği belirtildi.



ENFEKTE OYUNCU, 10 GÜN İDMANDAN UZAK OLACAK



Bununla birlikte, semptomların veya arka arkaya negatif testlerin yokluğuna bakılmaksızın, pozitif sonuç sahibi olan herkesin, iki gün bağımsız antrenman ve egzersiz yapmasının ardından 10 gün toplu antrenmanlardan uzak kalacağı paylaşıldı.



Bu, pozitif çıkan herhangi bir oyuncunun en az 12 gün bir maçta oynayamayacağı anlamına geliyor.



Takımların, enfekte olmuş oyuncuların kendilerini izole edebilecekleri barınma yeri sağlamasına izin verileceği de eklendi.



NBA ayrıca oyuncular ve personelin sağlık protokolü ihlallerini lig ofisine isimsiz olarak bildirmesine izin veren bir "Snitch hattını" sürdürmeye devam edeceği açıklandı. Bu hat, geçtiğimiz yaz Disney World bubble'ında düzenlenen sezonda yürürlüğe girmişti.



