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NBA koçlarının çoğu, ikinci bir "bubble" istemiyor

NBA koçlarının çoğunun, ikinci bir 'bubble' ligi yerine kendi mini kamplarını kurmayı tercih ettikleri bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA koçlarının çoğunun, ikinci bir 'bubble' ligi yerine kendi mini kamplarını kurmayı tercih ettikleri bildirildi.

NBA'in, Walt Disney World'de Florida'da oynamaya davet edilmeyen sekiz takım için Şikago'da ikinci bir "bubble" inşa etmeye odaklandığı söylenmişti.

Ancak, çoğu NBA antrenörü, anlamsız maçlarda yarışmak yerine kendi mini kamplarını düzenlemeyi tercih ediyor.

Ekipler, ESPN'den Jackie MacMullan'a göre, yerel bölgelerinde mini kamp düzenlemelerini sağlayacak alternatif bir plan yapmaya devam ediyor:

"Pistons koçu Dwane Casey, Orlando'da bulunmayan antrenörler arasında gayri resmi bir anket yaptığını ve çoğunun kendi mini kamplarını düzenlemeyi tercih ettiğini iddia etti:

'Bunu balona gitmektense yapmayı tercih ediyoruz, çünkü Orlando'daki takımların aksine, aynı sebepten dolayı oynamıyoruz. Bu mini kampları istememizin sebebi, ekibimizi bir araya getirmek, o takım arkadaşlığı ortamını kurmak, rekabetin tadını çıkarmak ve eğlenmektir. Bunu kendi çevremizde güvenle yapabileceğimizi düşünüyoruz. Bu adamların 11 Mart'tan Aralık'a kadar hiçbir şey yapmadan oturmasına izin veremeyiz. Bu, kariyerlerine zarar verir. Çok uzun bir oturma süreci olur."

Atlanta Hawks, Charlotte Hornets, Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons, Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves ve New York Knicks, ligin yeniden başlatılması için Orlando'ya davet edilmeyen sekiz NBA takımıydı.

Bir NBA GM'inin, MacMullan'a, geniş bir sakatlık geçmişine sahip olan ve şu anda diz ameliyatından iyileşmiş Blake Griffin gibi deneyimli oyuncuların, bu Şikago fikri gerçekleşirse, muhtemelen maçlara katılmayacağını söylediği açıklandı.


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