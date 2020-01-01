NBA koçları, George Floyd için çalışmak adına bir kurul oluşturuyor!

Ulusal Basketbol Antrenörleri Derneği (NBCA), ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, "NBA şehirlerindeki topluluklarda olumlu bir değişim yaratmak için yerel liderler, yetkililer ve kolluk kuvvetleri ile birlikte çalışmak" için çaba gösterecek bir koçlar kurulu oluşturuyor.



Atlanta Hawks koçu Lloyd Pierce, diğerlerinin yanı sıra Steve Kerr, Gregg Popovich, J.B. Bickerstaff, Quinn Snyder, David Fizdale ve Stan Van Gundy'yi de içeren bu girişimin sorumluluğunu üstleniyor.



NBCA, George Floyd'un Minneapolis'teki polis elinden ölümünden sonra ülke çapında gerçekleşen protestoların sonrasında komitenin kurulması durumunu şu şekilde açıkladı:



"NBA antrenörleri - hem baş hem de yardımcı antrenörler olarak - çoğu Afroamerikalı olan erkek gruplarına liderlik ediyoruz ve tiksinme, hayal kırıklığı, çaresizlik ve öfke duygularını görüyor, duyuyoruz ve paylaşıyoruz. Son birkaç haftanın olayları - polis vahşeti, ırksal profil oluşturma ve ırkçılığın silahlandırılması utanç verici, insanlık dışı ve dayanılmaz."



"George Floyd'un soğukkanlılıkla ve gün ışığında öldürülmesine tanık olmak, ülkemizi travmatize etti, ancak gerçek şu ki Afroamerikalılar her gün hedef alınıyor ve kurban ediliyor. NBA antrenörleri olarak, bunu izole bir öfke olayı olarak göremeyiz... Değişimi etkileyecek güce ve platforma sahibiz ve bunu kullanacağız."



Woj'a göre, 30 aktif başantrenör hafta sonu bir Zoom toplantısına katıldı ve Pierce ise liderlik rolünü üstlendi. NBCA başkanı Rick Carlisle ve genel menajer David Fogel, NBCA'nın Salı günü nasıl çalışılacağı konusunda beyin fırtınası yapmak için bir görüşme yapılacağını söyledi.



Duyuru, mevcut veya eski 33 koç ve 175'ten fazla yardımcı koç tarafından imzalandı. Bu gelişme, Floyd'un ölümü sonrasında protestolara katılan NBA oyuncularıyla birlikte seslerini duyuruyor.



