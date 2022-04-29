NBA'de gecenin X raporu

NBA Batı Konferansı play-off 1. tur altıncı maçında New Orleans, rakibi Phoenix Suns karşısında 115-109 mağlup ayrıldı.



Phoenix Suns bu galibiyetle seriyi 4-2'ye getirmeyi başardı ve yarı finale çıkan takım oldu.



Phoenix'te Chris Paul 14/14 şut isabeti yakalarken 33 sayı ve 8 asist ile maçın yıldızı oldu. Chris Paul, NBA tarihinin play-off mücadelerinde 13'ten fazla şut deneyip tamamında isabetli atış yapan tek oyuncu oldu.



Suns'ta Deandre Ayton 22 sayı, 7 ribaund ile öne çıkarken Mikel Bridges 18 sayı ve 3 asist, Devin Booker 13 sayı, 5 asist ve 5 ribaund ile katkıda bulundu.



New Orleans'ta ise Brandon Ingram 21 sayı, 5 ribaund ve 11 asist ile mağlubiyeti engelleyemedi.



Herbert Jones 16 sayı, 4 ribaund ve 4 top çalma ile maçı tamamlarken CJ McCollum 16 sayı ve 3 ribaund ile oynadı. Larry Nance Jr. 15 sayı, 8 asist ve Trey Murphy 12 sayı, 3 asist ile sahadan ayrıldı.



Phoenix Suns yarı finalde Dallas Mavericks'in rakibi oldu.



Dallas yarı finalde



Batı Konferansı'nın diğer mücadelesinde ise Utah Jazz, Dallas Mavericks'i konuk etti.



Maçın ilk devresini geride kapatan Dallas, karşılaşmanın devamında rakibini yakaladı ve 98-96 sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.



Dallas Mavericks'i bu galibiyetle seriyi 4-2 duruma getirdi ve yarı finale yükselen taraf oldu.



Mavericks'te Luka Doncic 24 sayı, 9 ribaund, 8 asist ve 2 top çalma ile galibiyette rol oynarken Jalen Brunson ise 24 sayı, 3 ribaund ve 2 asist ile öne çıkan bir diğer oyuncu oldu.



Spencer Dinwiddie 19 sayı ile oynarken Dorian Finney-Smith 18 sayı ve 10 asist ile katkıda bulundu.



Seride durumu beraberliğe getiremeyen Utah Jazz'ta ise Donovan Mitchell 23 sayı, 9 asist ve 8 ribaund ile mağlubiyete engel olamadı. Bojan Bogdanovic 19 sayı, 4 ribaund ile maçı tamamladı. Jordan Clarkson 15 sayı, 6 ribaund ile Mike Conley ise 11 sayı ve 8 asist ile oynadı.



Dallas Mavericks yarı finalde Phoenix Suns ile eşleşti.



Philadelphia üst tura çıktı



Doğu Konferansı play-off mücadelesinde Toronto Raptors evinde Philadelphia 76ers'a 132-97'lik skorla mağlup oldu.



Rakibi karşısında deplasmanda 35 sayı fark bulan Philadelphia, seriyi 4-2'ye getirdi ve yarı finale çıktı.



Philadelphia'da Joel Embiid 33 sayı ve 10 ribaund ile öne çıkan oyuncu oldu. Tyrese Maxey 25 sayı, 8 asist ile oynarken James Harden ise 22 sayı ve 15 asist ile double-double yaptı.



Tobias Harris 19 sayı, 11 ribaund Danny Green 12 sayı, ribaund ile galibiyete katkıda bulundu.



Ev sahipliği avantajını kullanamayan Toronto Raptors'ta ise Chris Boucher 25 sayı ve 10 ribaund ile double-double yapan bir diğer oyuncu olmayı başardı. Pascal Siakam 24 sayı, 7 asist, 7 ribaund ile oynarken Gary Trent Jr. 19 sayı ile maçı tamamladı.



Yılın çaylağı Scottie Barnes ise 18 sayı ve 7 ribaund ile play-off turunda veda etti.



Philadelphia 76ers'ın yarı finaldeki rakibi Miami Heat oldu.





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