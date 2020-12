NBA, 2020-21 programının ilk bölümünü yayınladı!

NBA, önümüzdeki 2020-21 sezonu için 72 maçlık programının ilk bölümünü yayınladı.



Kevin Durant liderliğindeki Brooklyn Nets'in, 22 Aralık'ta 2020-21 sezonuna eski takımı Golden State Warriors ile yapılacak bir maçla başlayacağı kaydedildi.



Bu karşılaşmanın ardından son şampiyon Los Angeles Lakers ekibi, LA Clippers ile mücadele edecek.



23 Aralık'ta ülke çapında televizyonda yayınlanan karşılaşmaların bir sonrasında Boston Celtics, Milwaukee Bucks'ı konuk edecek ve ondan sonra ise Luka Doncic ile Dallas Mavericks, Chris Paul'un yeni üyesi olduğu Phoenix Suns'ı ziyaret edecek.



Sezonda ayrıca, her konferansta ilk 7-10 arası galibiyet yüzdesine sahip takımların yer aldığı bir play-in turnuvası da uygulanacak. Turnuva, normal sezon sona erdikten sonra 18-21 Mayıs tarihlerinde oynanacak.



Geçtiğimiz günkü program duyurusu, 22 Aralık ve 4 Mart arasındaki maçları kapsıyor. Sezonun ikinci yarısının takvimi, All-Star tatilinden (5-10 Mart) önce, daha sonraki bir tarihte açıklanacak.



Her takım sezonun ilk yarısında 37 veya 38 maç oynayacak ve programın bu bölümünde toplam 1.080 normal sezon karşılaşmasının 558'i gerçekleşecek.



Bir şehirde iki kez deplasmanda oynaması planlanan takımlar, bu maçları arka arkaya oynayacak. Lig ayrıca, takımların coğrafi olarak birbirine yakın rakipleri ziyaret ettiğinde art arda deplasman maçlarını artırmak için adımlar atarken, tek maçlık deplasman gezileri yaklaşık %50 oranında azaltıldı.



HEYECANLI GEÇEBİLECEK MAÇLAR



Sezonun ilk yarısında, aşina oldukları sınırlara geri dönecek olan bazı oyuncular ise şu şekilde:



22 Aralık: Lakers vs. Clippers - Montrezl Harrell'ın dönüşü



25 Aralık: Celtics vs. Nets - Kyrie Irving'in dönüşü



26 Ocak: Rockets vs. Wizards - Russell Westbrook'un dönüşü



29 Ocak: Pelicans vs. Bucks - Jrue Holiday'in dönüşü



13 Şubat: Nets vs. Warriors - Kevin Durant'in dönüşü



15 Şubat: Wizards vs. Rockets - John Wall'un dönüşü



Diğer ilgi çekici eşleşmeler arasında 21 Ocak'ta oynanacak Bucks-Lakers, 18 Şubat'taki Brooklyn'deki Lakers-Nets ve 20 Şubat'taki NBA Finalleri rövanşı olacak olan Lakers-Heat yer alıyor.



Toronto Raptors'ın ise, sezonun ilk yarısında ulusal televizyonda dört maç, NBATV'de ise üç maç oynayacakları belirtildi.