NBA, 1 milyar dolarlık bir gelir kaybından korkuyor!

NBA'in, ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, lige Aralık ayı yerine Ocak ayında başlamasının lige 500 milyon ila 1 milyar dolarlık bir gelire mal olabileceğinden korktuğu bildirildi.



Mali sonuçların, maaşlarda ani bir düşüşle sonuçlanmasının beklendiği açıklandı.



NBA ile NBPA (Oyuncular Sendikası) arasında, önceki sezonun mali kayıplarının ve gelecek sezon için daha sert düşüşlerin nasıl hesaplanacağı konusunda "önemli boşluklar" olduğu kaydedildi.



NBA ve NBPA, geçtiğimiz günlerde CBA'i (Toplu İş Sözleşmesi) muhtemel olarak sonlandırma tarihini, önümüzdeki Cuma gününe kadar erteleme kararı almıştı.



Sendika'nın, ligin 22 Aralık'ta başlayacak 72 maçlık bir sezon oynaması ve NBA Finalleri'nin, Olimpiyatlar başlamadan önce sona ermesi planına karşı çıktığı belirtildi.



Sendika'nın ayrıca, Ocak ayı ortasında başlama teklifiyle karşılık verdiği, ancak oyuncularla seçenekleri tartışmaya devam edeceği eklendi.



Her iki tarafın da bu hafta sonu görüşmelerine devam etmeleri bekleniyor.



