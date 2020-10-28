Nazım Sangare: 'Formayı almak istiyorum'

Fenerbahçe'nin son transferleri arasında yer alan Nazım Sangare hırs küpü...



Çubuklu ile 1 lig maçında oynayan 26 yaşındaki sağ bek, "Kadroya girmek için hiç pes etmeden çalışacağım. Formayı alabilmek ve takıma katkı sağlamak için elimden geleni yapacağım" dedi.



Nazım Sangare sağ bekte Gökhan Gönül ile mücadele ediyor.



