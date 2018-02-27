Nasri'den Antalyaspor'a büyük darbe

Samir Nasri skandalında perdeyi aralıyor. Tatildeyken 26 Aralık 2016'da tedavi için Los Angeles'ta gittiği özel bir klinikte iyileşmesi adına yasaklı madde enjekte edildi. Bu durumun ortaya çıkmasının ardından hakkında soruşturma açılan

Samir Nasri

'nin alacağı ceza merakla bekleniyordu.







Antalyaspor

'a transferi esnasında da bu konuyu yakından takip eden dönemin başkanı

Ali Şafak Öztürk

oyuncunun sözleşmesine, "Ceza alması halinde Antalyaspor'un hakları saklı kalır" maddesi koydurmuştu.

Ancak Kırmızı-Beyazlılar bu konuda çok büyük bir oyuna geldi. Dünyaca ünlü oyuncu cezasının Şubat ayında açıklancağını biliyordu. Bu yüzden Antalyaspor'daki sözleşmesini feshedebilmek için yönetim değişikliği ve takımın içinde bulunduğu durumu bahane ederek ayrılmak istediğini söyledi. Kendisine kolaylık sağlanmaması durumunda ise alacakları geciktiği takdirde FIFA'ya gideceğini iletti.

