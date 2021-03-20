Nasıl olacak böyle Lewandowski!

Bayern Münih forması giyen Robert Lewandowski kariyerinin en parlak sezonunu geçiriyor.

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Nasıl olacak böyle Lewandowski!
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20 Mart 2021 18:35
Avrupa futbolunda Robert Lewandowski fırtınası esiyor! Kariyerinin en parlak sezonunu geçiren Lewandowski, Bayern Münih'in Stuttgart ile oynadığı maçta üç gol atarak Bundeskiga kariyer rekoru kırdı. Bir sezonda en fazla 34 gol atma başarısı gösteren Lewandowski, Stuttgart'a attığı üç golle bu rekoru da kırarak toplam gol sayısını 35'e yükseltti.

553 kulüp maçı, 410 gol
Polonya için 74 maç, 49 gol
96 Şampiyonlar Ligi maçı 73 gol
5 sezon arka arkaya 40+ gol

Robert Lewandowski, Bayern Münih'te üst üste 6. sezonunda 40+ golün altına imza attı

2015/16: 42
2016/17: 43
2017/18: 41
2018/19: 40
2019/20: 55
2020/21: 41

Robert Lewandowski, Bundesliga tarihinde en fazla hat-trick yapan ikinci oyuncu oldu.

[32] Gerd Müller
[13] Robert Lewandowski
[12] Mario Gomez
[12] Klaus Fischer

KARŞINIZDA LEWANDOWSKI

Bayern Münih'in rekorları alt üst eden golcüsü Robert Lewandowski, idollerini ve örnek aldığı golcüleri anlattı.

İDOLÜM BAGGIO

İlk olarak Baggio'yu örnek aldığını söyleyen Polonyalı golcü, "6 yaşındayken, sadece bir idolüm vardı, Roberto Baggio. Alesssandro Del Piero daha sonra rol modelim oldu, ona hayrandım. Yine de tam olarak oyun stilini anlayamıyordum, bunun için çok küçüktüm. Saha sonra Arsenal efsanesi Thierry Henry benim idolüm oldu. Hareketlenmeleri, derine koşuları, bitiriciliği... Genç bir oyuncu olarak onun özelliklerine sahip olmak istedim, onu her şeyiyle taklit etmek istedim." dedi.

EN İYİLER MESSI VE RONALDO

Son 15 yılın en iyi isimleri olarak 3 futbolcuyu gösteren Lewandowski, "Tarihin en iyisini söylemek zor. Son 10-15 yılda Messi, Ronaldo ve Ronaldinho en iyi oyuncular. Daha önce Brezilyalı Ronaldo vardı. Sıradışı yetenekler her zaman var. Büyük oyuncular, zor şeyleri kolaylaştıran futbolculardır." ifadelerini kullandı.



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