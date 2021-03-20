Nasıl olacak böyle Lewandowski!

Avrupa futbolunda Robert Lewandowski fırtınası esiyor! Kariyerinin en parlak sezonunu geçiren Lewandowski, Bayern Münih'in Stuttgart ile oynadığı maçta üç gol atarak Bundeskiga kariyer rekoru kırdı. Bir sezonda en fazla 34 gol atma başarısı gösteren Lewandowski, Stuttgart'a attığı üç golle bu rekoru da kırarak toplam gol sayısını 35'e yükseltti.



553 kulüp maçı, 410 gol

Polonya için 74 maç, 49 gol

96 Şampiyonlar Ligi maçı 73 gol

5 sezon arka arkaya 40+ gol



Robert Lewandowski, Bayern Münih'te üst üste 6. sezonunda 40+ golün altına imza attı



2015/16: 42

2016/17: 43

2017/18: 41

2018/19: 40

2019/20: 55

2020/21: 41



Robert Lewandowski, Bundesliga tarihinde en fazla hat-trick yapan ikinci oyuncu oldu.



[32] Gerd Müller

[13] Robert Lewandowski

[12] Mario Gomez

[12] Klaus Fischer



KARŞINIZDA LEWANDOWSKI



Bayern Münih'in rekorları alt üst eden golcüsü Robert Lewandowski, idollerini ve örnek aldığı golcüleri anlattı.



İDOLÜM BAGGIO



İlk olarak Baggio'yu örnek aldığını söyleyen Polonyalı golcü, "6 yaşındayken, sadece bir idolüm vardı, Roberto Baggio. Alesssandro Del Piero daha sonra rol modelim oldu, ona hayrandım. Yine de tam olarak oyun stilini anlayamıyordum, bunun için çok küçüktüm. Saha sonra Arsenal efsanesi Thierry Henry benim idolüm oldu. Hareketlenmeleri, derine koşuları, bitiriciliği... Genç bir oyuncu olarak onun özelliklerine sahip olmak istedim, onu her şeyiyle taklit etmek istedim." dedi.



EN İYİLER MESSI VE RONALDO



Son 15 yılın en iyi isimleri olarak 3 futbolcuyu gösteren Lewandowski, "Tarihin en iyisini söylemek zor. Son 10-15 yılda Messi, Ronaldo ve Ronaldinho en iyi oyuncular. Daha önce Brezilyalı Ronaldo vardı. Sıradışı yetenekler her zaman var. Büyük oyuncular, zor şeyleri kolaylaştıran futbolculardır." ifadelerini kullandı.



