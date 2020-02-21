Nasıl bir derbi izlemek istersin?

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği dev derbi öncesinde taraftarların görüşüne başvuruyoruz.

Nasıl bir derbi izlemek istersin?
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21 Şubat 2020 15:50
Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında karşı karşıya gelecek. Dev derbi öncesinde taraftarların nabzını tutuyoruz, sorumuz çok net. Pazar akşamı nasıl bir derbi izlemek istersiniz? Fotoğrafların hemen yanında yer alan "oklar" ile izlemek istediğin derbiye oy verebilirsin. 
 
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