Nash: "Simmons, halen antrenman yapamıyor"

Brooklyn Nets koçu Steve Nash, Ben Simmons'ın saha içinde antrenman bazında "hiçbir şey yapamadığını" söyledi.



Nash, henüz Nets için ilk maçına çıkamamış olan Simmons'ın takımla beraber olduğunu, ancak herhangi bir idmana veya antrenmana katılamadığını açıkladı.



Simmons Nets'e katıldıktan sonra ilk antrenmanlarda yer almış olsa da, daha sonra sırt ağrıları yüzünden devam edememişti. Nets koçu, Simmons'ın bu ilk antrenmanlar sırasında sırtıyla alakalı herhangi bir problem gösterip göstermediğini hatırlamadığını da sözlerine ekledi.



Yakın zamanda sırtına bir MR çekilmiş olan Simmons'ın ne zaman oynayabileceği konusunda herhangi bir güncelleme ise bulunmuyor.



