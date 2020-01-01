Nash: "Phoenix'te oynadığımız gibi oynayacağız!"

Brooklyn Nets koçu Steve Nash, Nets'in, Phoenix Suns'ın 'Yedi saniye veya daha az' oyun tarzıyla benzerliklere sahip olacağını söyledi.



Nash, 2020-21 NBA sezonunda Nets'in uygulayacağı hücum taktikleri hakkında konuştu.



Brooklyn koçu, muhabirlere Nets'in hücumda çok hızlı oynayacağını ve kendisinin eskiden oyuncusu olduğu Suns'ın 'yedi saniye veya daha az' tarzıyla benzerliklere sahip olacağını söyledi:



"Yüksek tempolu bir tarzda oynamak istiyoruz. Topu hızlı hücumda getirmek ve açık sahada oynamak, yarı sahada hızlı kararlar vermek, zeminde alan boşluğu yaratmak ve aynı zamanda oyun kurucu ve şutörlerimizden faydalanmak istiyoruz.



İyi sıçrayan bazı pivotlarımız var, bu yüzden atletik oyunculara karşı gerçek bir baskı uygulayabiliriz, ama bu pivotları aynı zamanda esnek bir şekilde kullanabilir (pozisyon bazında) ve sahayı rakip için daha büyük ve savunması zor bir hale getirebiliriz.



Kesinlikle o takımla benzerlikler olacağını düşünüyorum. Lakin Phoenix'te geçmişte oynama şeklimizin, bugünün oyununda çok yaygın olduğunu da düşünüyorum."



Kevin Durant ve Kyrie Irving'in kadrosuna geri dönmesiyle Nets'in bu sezon şampiyonluk yarışmacılarından biri olması bekleniyor.



