İtalya Ligi'nde 5. hafta maçında Sampdoria ile Napoli karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 4-0'lık skorla konuk ekip Napoli oldu.
Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 10 ve 50. dakikada Victor Osimhen, 39. dakikada Fabian Ruiz, 59. dakikada Piotr Zielinski kaydetti.
Luciano Spalletti yönetimindeki Napoli, bu galibiyetin ardından 5'te 5 yaparak, 15 puanla liderliğini sürdürdü. Sampdoria 5 puanda kaldı.
İtalya Ligi'nde hafta sonu Napoli, Cagliari'yi ağırlayacak. Sampdoria, Juventus'a konuk olacak.
Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 10 ve 50. dakikada Victor Osimhen, 39. dakikada Fabian Ruiz, 59. dakikada Piotr Zielinski kaydetti.
Luciano Spalletti yönetimindeki Napoli, bu galibiyetin ardından 5'te 5 yaparak, 15 puanla liderliğini sürdürdü. Sampdoria 5 puanda kaldı.
İtalya Ligi'nde hafta sonu Napoli, Cagliari'yi ağırlayacak. Sampdoria, Juventus'a konuk olacak.