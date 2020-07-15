Napoli, Avrupa yolunda kritik puanlar kaybetti

Serie A'nın 33. haftasında Bologna ile Napoli, Stadio Renato Dall'Ara'da karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.



Napoli, Avrupa yolunda direkt rakiplerinden Milan'ın kazandığı günde puan kaybederek avantajını büyük oranda kaybetti.



Karşılaşmada Napoli'nin golü 7. dakikada Konstantinos Manolas'dan gelirken, ev sahibinin golü ise; 80. dakikada Musa Barrow'dan geldi.



Mücadelenin 67. dakikasında Bologna'nın Rodrigo Palacio ile bulduğu gol ofsayt gerekçesi ile VAR'dan döndü.



Bu sonuçla beraber 53 puanda kalan Napoli 6. sırada yer aldı. Napoli, Serie A'nın 34. haftasında sahasında Udinese ile karşılaşacak.



Ev sahibi ekip ise; aldığı beraberlikle puanını 43'e yükseltti ve 10. sırada yer aldı. Bologna, Serie A'nın 34. haftasında AC Milan'a konuk olacak.



