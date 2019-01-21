İtalya Serie A'da 20. hafta mücadelesindeilekarşı karşıya geldi.Mücadelenin 34. dakikasında Jose Callejon ile öne geçen Napoli, 37. dakikada Milik ile farkı 2'ye çıkardı.Lazio 65. dakikada Ciro Immobile farkı 1'e indirirken 70. dakikada Acerbi'nin gördüğü kırmızı kartla sahada 10 kişi kaldı.Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Napoli, Lazio'yu 2-1 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.Bu sonuçla birlikte Napoli puanını 47'ye yükseltti. Lazio ise 6. mağlubiyetini aldı ve 32 puanda kaldı.