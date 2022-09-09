Nantes kazandı, Mohamed Nantes tarihine geçti

Nantes'ın Olympiakos'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada golünü atan Mostafa Mohamed tarihe geçti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Nantes kazandı, Mohamed Nantes tarihine geçti
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09 Eylül 2022 00:53
UEFA Avrupa Ligi G Grubu ilk maçında Nantes ile Olympiakos karşı karşıya geldi.

Louis Fonteneau Stadı'nda oynanan maçı Nantes 2-1 kazanırken Galatasaray'dan kiralık giden Mostafa Mohamed de tarihe geçti.

Maçın 32. dakikasında Mohamed'in golüyle öne geçen Nantes, 50. dakikada Moutoussamy'nin kendi kalesine attığı golle 1-1'i gördü. 90+3'te ise sahneye çıkan Guessand'ın golü, Nantes'a 2-1'lik galibiyeti getirdi.

Galatasaray'dan 250 bin euro bedelle kiralanan Mostafa Mohamed, 20 yıllık aradan sonra Nantes adına Avrupa kupalarında gol atan ilk isim oldu.

Nantes formasıyla bu sezon 8 maça çıkan Mısırlı oyuncu 3 gol 2 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

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