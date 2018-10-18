Nainggolan'dan sitem: 'Arkamdan iş çevirdiler'

Belçikalı yıldızıayrılışı hakkında açıklamalar yaptı.Arkasından iş çevrildiğini iddia eden Nainggolan, "Roma'dan ayrılmam, benim suçum değildi. O süreçte hayal kırıklıkları yaşadım. Erkek gibi yüz yüze konuşmak yerine arkamdan iş çevirdiler. İstemediğim kulüplerle anlaştıklarını öğrendim. Bana önemsiz bir oyuncu gibi davrandılar. O dönemde Spalletti beni aradı. Uzun süre düşünmeden kabul ettim. İlk zamanlarda pişman oldum ama şu an iyiyim" ifadelerini kullandı.Cristiano Ronaldo ve Messi'yi kıyaslayan Nainggolan, "Ronaldo ile Messi arasında Messi'yi seçerim. Cristiano, bir takıma ihtiyaç duyuyor. Messi ise tek başına maç kazanabilir" dedi.Inter ile 2022'ye dek sözleşmesi sona erecek olan 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon 8 maçta oynadı ve 2 gol attı.