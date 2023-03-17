Trabzonspor'un genç oyuncusu Naci Ünüvar, milli takım tercihini açıkladı.
Bordo mavili takımın Ajax'tan kiraladığı 19 yaşındaki futbolcu Türkiye Milli Takımı'nı seçtiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ünüvar, "Ay Yıldızlı formayı gururla temsil etmeye karar aldım. İnşallah Türk Milli takımıyla nice başarılar kazanacağız" ifadelerini kullandı.
Bordo mavili takımın Ajax'tan kiraladığı 19 yaşındaki futbolcu Türkiye Milli Takımı'nı seçtiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ünüvar, "Ay Yıldızlı formayı gururla temsil etmeye karar aldım. İnşallah Türk Milli takımıyla nice başarılar kazanacağız" ifadelerini kullandı.
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