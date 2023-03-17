Naci Ünüvar, Milli Takım tercihini açıkladı!

Trabzonspor'un Ajax'tan kiraladığı 19 yaşındaki futbolcu Naci Ünüvar, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Naci Ünüvar, Milli Takım tercihini açıkladı!
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17 Mart 2023 20:57
Trabzonspor'un genç oyuncusu Naci Ünüvar, milli takım tercihini açıkladı.

Bordo mavili takımın Ajax'tan kiraladığı 19 yaşındaki futbolcu Türkiye Milli Takımı'nı seçtiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ünüvar, "Ay Yıldızlı formayı gururla temsil etmeye karar aldım. İnşallah Türk Milli takımıyla nice başarılar kazanacağız" ifadelerini kullandı.

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