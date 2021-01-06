Nacer Chadli: 'Şimdi çıkışa geçmek istiyoruz'

Başakşehir'in yıldızı Nacer Chadli, BB Erzurumspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.
İlk yarıda iyi oynadıklarını söyleyen Chadli, "Gerçek kapasitemizi göstermek istiyorduk bugün. İlk yarı bunu başardık ancak ikinci yarıda fazla defans yaptık. İlk yarıda 2-3 gol de atabilirdik. Üst üste puan kayıpları özgüven eksikliğine neden olmuştu. Bugün kazandık, çıkışa geçmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
İlk yarıda iyi oynadıklarını söyleyen Chadli, "Gerçek kapasitemizi göstermek istiyorduk bugün. İlk yarı bunu başardık ancak ikinci yarıda fazla defans yaptık. İlk yarıda 2-3 gol de atabilirdik. Üst üste puan kayıpları özgüven eksikliğine neden olmuştu. Bugün kazandık, çıkışa geçmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.