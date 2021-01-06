Nacer Chadli: "Şimdi çıkışa geçmek istiyoruz"

Başakşehir'in yıldızı Nacer Chadli, BB Erzurumspor'u mağlup ettikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Nacer Chadli: 'Şimdi çıkışa geçmek istiyoruz'
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06 Ocak 2021 18:42
Başakşehir'in yıldızı Nacer Chadli, BB Erzurumspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

İlk yarıda iyi oynadıklarını söyleyen Chadli, "Gerçek kapasitemizi göstermek istiyorduk bugün. İlk yarı bunu başardık ancak ikinci yarıda fazla defans yaptık. İlk yarıda 2-3 gol de atabilirdik. Üst üste puan kayıpları özgüven eksikliğine neden olmuştu. Bugün kazandık, çıkışa geçmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



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