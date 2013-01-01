Myers: "İşte o an, Curry'nin farklı olduğunu anlamıştım..."

Golden State Warriors basketbol operasyonları başkanı Bob Myers, Stephen Curry'nin farklı olduğunu anladığı anı anlattı.



Bir oyuncunun kariyerinde, kendisini tanımlayan belirli anlar oluyor ve Myers'ın gözünde, bu an Curry için 2013'te gelmişti.



Myers hikayeyi tekrar anlattı. 2013 playofflarının ikinci turunda, Warriors yoğun bir şekilde favori olarak görülen San Antonio Spurs ile karşı karşıya gelmişti. Büyülü bir anda anında, Curry, yedi yıl sonra bile Myers'ın aklından çıkmamış olan bir üçlük isabeti bulmuştu:



"Tepede bir perdeden çıkmış ve tek ayak üstünde, yarı sahadan bir üçlük sokmuştu. O dönemin genel menajeri asistanımız Travis'e (Schlenk) bakmıştım ve 'Bunu tek ayakla mı attı?' demiştim. Çok doğal gözükmüştü. Dedim ki, 'Bu adam farklı' demiştim."



O noktada Myers, Curry'nin daha önce gördüğü bir oyuncu gibi olmadığını fark etmişti:



"Yani bunu yapma şekli çok sıradışıydı. Ve düşünmeye başlamıştım, o şuttan daha önce büyük olacağını düşünmediğimden değil, ama büyük olmakla üstün olmak farklı şeyler. NBA'de bence çok fazla büyük oyuncu var, ama Steph gibi bu kategorinin ötesine geçen oyuncular da var."



Warriors o seriyi altı maçta Spurs'e kaybetmiş ve birkaç yıl sonra Curry ile, otuz yıl içinde ilk şampiyonluklarına ulaşmıştı.



