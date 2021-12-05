Mustafa Reşit Akçay: 'Kaybedecek bir oyun oynamadık'

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Manisa FK'ye deplasmanda 2-1 mağlup olan Kocaelispor teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, mağlup olacak bir oyun oynamadıklarını söyledi



Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Manisa'ya puan ya da puanlar almaya geldiklerini ancak eksik oyuncularının planlarını bozduğunu, istedikleri mücadeleyi sahaya yansıtamadıklarını söyledi.



Akçay, mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Kayıpları kısa zamanda telafi edeceğiz. Sakat ve cezalı oyuncuların dönüşüyle eski gücümüze döneceğiz. Tekrar puanlar almaya başlayacağız. Yapılması gerekenleri yapıyoruz. en kısa zamanda da çözüme kavuşturacağız. Mağlup olacak bir oyun oynamadık." ifadelerini kullandı.





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