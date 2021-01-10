Mustafa Özat: "3 puan kaçırdığımıza üzülüyoruz"

Atakaş Hatayspor Genel Sekreteri Mustafa Özat, Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldıkları maçla ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mustafa Özat: '3 puan kaçırdığımıza üzülüyoruz'
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10 Ocak 2021 23:09
Atakaş Hatayspor Genel Sekreteri Mustafa Özat, Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldıkları maçla ilgili "3 puanı kaçırdığımıza üzülüyoruz." dedi.

Özat, skorun kendiler için sürpriz olmadığını, Hatayspor'un inandıkları bir takım ve yönetim olduğunu belirtti.

Kulüp olarak ligin başlangıcından beri hakem hatalarında art niyet aramadıklarını aktaran Özat, "Bugün buradan galibiyetle ayrılabilirdik. 3 puanı kaçırdığımıza üzülüyoruz. Fakat bugün VAR denen sistemin olmadığını gördük. Son dakikadaki pozisyon net bir penaltıydı." ifadelerini kullandı.



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