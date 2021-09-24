Geçtiğimiz devre arasında büyük uğraşlar sonucunda kadroya katılan ve performansıyla fark yaratan Mustafa Muhammed, çıktığı 16 lig maçında 8 kez rakip fileleri havalandırmıştı.23 yaşındaki forvet, bu sezon ise adeta kayıplarda. Avrupa maçları dahil bu sezonki 12. resmi karşılaşmasını oynayan Mısırlı santrfor, yine gol atamadı. Şu ana kadar sıfır çeken Muhammed, hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor.Bu gidişle, Galatasaray Yönetimi'nin Zalamek Kulübü'nden Mustafa Muhammed'in bonservisini alması çok zor gözüküyor.1.5 sezonluğuna kiralanan Muhammed için Zamalek'e 2 milyon Dolar ödenirken, satın alma opsiyonu da 4 milyon dolar.