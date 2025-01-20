Mustafa Denizli: 'Kırmızı kart ağır bir karar'

Spor yorumcusu Mustafa Denizli, Adana Demirspor - Fenerbahçe karşılaşmasının ardından HT Spor ekranlarına açıklamalarda bulundu.
İşte Mustafa Denizli'nin o açıklamaları:
Karşılaşma hakkında konuşan Denizli,"Beklenenin çok uzağında bir 45 dakika ve Fenerbahçe izledik. Doğru düzgün atak yapamayan, sağdan soldan iki tane önemli hava hakimiyeti olan futbolculara top gelmedi. Yanlış hatırlamıyorsam Fenerbahçe'nin ilk yan topunu 56. dakikada İrfan Can Kahveci kesti eğer bir yan top diyecek olursak gerçek manana oydu. Puan farkı maç başlarken 9'du fark aynı kalabilirdi 8'e düşebilirdi 6'ya düşebilirdi. En makul sonuç 6'ya düşmeseydi. Fenerbahçe ilk 45 dakikası boşa geçen maçı ikinci yarıya da VAR'ın etkili veya etkisiz kararlarıyla müdahale ettiği bir maç oldu." dedi.
Mücadeledeki hakem kararlarına değinen yorumcu, "Bu maçın hakemi son yıllarda Türkiye'nin yetiştirdiği 1 numaralı hakem. Yani bu hem uluslararası alanda yönettiği hem de ligimizde yönettiği maçlarla çok düzgün bir hakem. Bu akşamki kararların bir kısmını bu akşam VAR verdi. Birincisi benim aynı kanaatte olmadığım Fenerbahçe'nin attığı birinci gol ve iptal kararı bana göre VAR'ın ya da VAR'a çağırılan Halik Umut Meler'in yanlış tercihi ama bu benim açımdan. Neticede hakemin birinci özelliği topa müdahale etmeye giden oyuncunun amacı vücut dili ve aklında ne var. Şimdi iptal edilen golde, faulde İrfan Can'ın tek amacı rakibin önünden bu topu çalmak ve neticede düşündüğünü yapıyor. Rakip giderken topu sol ayağıyla kesiyor ve amacına ulaşıyor. İngiltere'de bu faul bugün bu maç oynansa ve bu hareket olsa hiçbir VAR, hakemi çağırmaz hakemde VAR'a gitmediği için bu gol devam eder." ifadelerini kullandı.
"İKİNCİ GOLÜN İPTAL EDİLMESİ DOĞRU"
"İkinci iptal edilen golde En-Nesyri'den çıktığını zannettiği topu halbuki rakibin En-Nesyri'nin ayağına temasıyla rakipten gittiğini tespit ediyor. İkinci golün iptal edilmesi son derece doğru bir karar. Çünkü En-Nesyri'nin amacı topa vurmak ama önce rakibe vuruyor. Net bir faul."
"KIRMIZI KART AĞIR BİR KARAR"
"Bir üçüncü karar Adana Demirspor'un gördüğü kırmızı kart. Futbolcunun topa gidişi, niyeti, topa almak rakibiyle beraber bu topa ortaklık sağlamak mı yoksa rakibine karşı art niyetli bir girişim mi? Adana Demirsporlu futbolcunun böyle bir gidişi yok. Bilek civarındaki bir yere bir basma oluyor bu da futbolcunun asla kötü niyetinden gerçekleşen bir pozisyon değil bence orada çıkan kırmızı kart ağır bir karar. Net sarı ama kırmızı bence ağır bir karar."
Mustafa Denizli: "Kırmızı kart ağır bir karar"
Spor yorumcusu Mustafa Denizli, Fenerbahçe'nin deplasmanda Adana Demirspor'u 4-0 mağlup ettiği maçın ardından HT Spor ekranlarına değerlendirmelerde bulundu.
Spor yorumcusu Mustafa Denizli, Adana Demirspor - Fenerbahçe karşılaşmasının ardından HT Spor ekranlarına açıklamalarda bulundu.
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