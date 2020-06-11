Muslera'dan oğluna "Muslera" ismini veren taraftara teşekkür

Bir taraftar, Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Fernando Muslera'nın adını çocuğuna verdi.

Haber; AA
Muslera'dan oğluna 'Muslera' ismini veren taraftara teşekkür
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11 Haziran 2020 23:26
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, 29 Mayıs'ta doğan oğluna kendi adını veren taraftara teşekkür etti.

Muslera, Twitter hesabından oğluna "Ege Muslera" ismini veren taraftarın ve çocuğun kimliğinin yer aldığı fotoğrafı paylaşarak, "Bu inanılmaz, çok teşekkür ederim, esto es magnifico, muchas gracias." ifadelerine yer verdi.





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