Muslera: 'Sana ihtiyacımız var Abdülkerim'

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Abdülkerim Bardakçı'nın Giresunspor maçında yaptığı pas hatası golle sonuçlanırken, karşılaşma sonrasında morali bozuk olan Milli stopere takım arkadaşları destek verdi.Kaptan Muslera'nın Abdülkerim'le özel olarak konuştuğu ve "Futbolda hepimiz hatalar yapabiliyoruz. Sakın buna takılıp kalma. Takımın sana ihtiyacı var" dediği öğrenildi.Giresunspor yenilgisi sonrası teknik direktör Okan Buruk, takıma 1 gün izin verdi. Sarı-Kırmızılılar, 21 Ağustos Pazar günü deplasmanda oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarına bugün başlayacak. Son maçta sergilenen futboldan memnun olmayan Okan hocanın, takımla detaylı bir analiz toplantısı yapacağı öğrenildi. Buruk'un, ligin 3. haftasındaki karşılaşmada ilk 11'de bazı değişikliklere imza atması bekleniyor.