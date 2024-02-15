Muslera: "Avrupa'da hayalimiz var"

Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera, Sparta Prag karşılaşması sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Muslera: 'Avrupa'da hayalimiz var'
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15 Şubat 2024 22:59
Son güncelleme 15 Şubat 2024 23:05
Galatasaray'da Fernando Muslera, Sparta Prag karşısında alınan 3-2'lik galibiyeti değerlendirdi.

Muslera, "Son dakikada yapabileceğim tek şey o topu kurtarmaktı. Avrupa'da yolumuza devam etmek istiyoruz. Kazanmak iyi oldu. Maç maç gitmemiz gerekiyor. Avrupa'da hayalimiz var. Şimdi Prag'daki maça dikkat etmeliyiz" dedi.

Deneyimli eldiven, "Maçta çok fazla şey oluyor. Hakem İspanyolca konuşuyordu, onunla konuşmaya çalıştım. Başka bir şey hatırlamıyorum." şeklinde konuştu.

Muslera son olarak, "Galatasaray taraftarı her zaman arkamızda. Onlara teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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