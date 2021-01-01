Murray'nin dizi için bir MR sonucu bekleniyor!

Denver Nuggets yıldızı Jamal Murray, dün gece Golden State Warriors'a karşı oynanan maçta dizinden belirgin bir sakatlık geçirdikten sonra oyunu terk etmek zorunda kaldı.



Murray, dördüncü çeyreğin sonlarında çembere gittiği bir pozisyonda sol bacağını bastığı andan sonra, hemen kendini bıraktı ve yerde dizini tutarak ciddi bir acı çektiği görüldü. Kendisini taşımak için tekerlekli sandalye getirilmiş olsa da, Murray bunu kullanmamayı tercih etti.



Denver'ın, Murray'nin sakatlığının ciddiyetini belirlemek için bir MR çektirmeye uğraştığı bildirildi.



Kanadalı oyuncu, sakatlığı son dört maçı halihazırda sağ diz ağrısıyla kaçırdıktan sonra geri döndüğü ilk maçta yaşamış oldu.



Sezonda 21.3 sayı, 4.8 asist ve 4.0 ribaund ortalamalarına sahip olan Murray, Warriors karşısında 17 sayı, 4 asist, 4 ribaund, 3 top çalma ve 1 blok kaydetmişti.



