Murray ve Jokic, Clippers zaferi sonrası konuştular!: "Bu takıma saygı gösterin!"

Denver Nuggets yıldızları Nikola Jokic ve Jamal Murray, LA Clippers'ı dün geceki Batı Konferansı yarı finalleri 7. maçında 104-89'luk bir skorla mağlup ettikten ve bu sayede 3-1 geriye düştüğü seride galip gelerek, bunu aynı playoff döneminde iki kez başarıp, NBA tarihine geçtikten sonra konuştular.



Murray karşılaşmada 40 sayı atarken, Jokic bir başka harika bir triple-double (16 sayı, 22 ribaund, 12 asist) performansı ortaya koydu.



Maçtan sonra ESPN'den Rachel Nichols ile yapılan röportajda, NBA tarihinde başka hiçbir takımın sahip olmadığı bu başarıya ulaşan Denver ekibinin genç yıldızları, takım çalışmasını övdüler.



"JAMAL İLE BİR ÇİFT GİBİYİZ"



Jokic şu ifadelerde bulundu:



"Başka birinin bizden daha iyi olduğunu kabul etmiyoruz. Çok fazla süperstarımız yok. Herkes bulunduğu yere ulaşmak için çalışıyor. Biz bu takımda birbirimize inanıyoruz."



"Maçtan önce bir konuşma yapmıştım ve o konuşmada 'Ne yaparsak yapalım, bu takımı unutmayacağım' demiştim. Bu çok özel bir ekip. Kimse bizi bu noktada istemiyor, kimse bir şeyler yapabileceğimizi düşünmüyor. Bizler de kendimize ve diğer herkese, bir şeyler yapabileceğimizi kanıtladık. Lakers bizim için başka bir zorlu rakip, ama sahaya çıkıp yine eğleneceğiz."



Nichols, playofflarda Jokic ile Murray'nin kimyasını "inanılmaz" olarak nitelendirirken, Jokic, bu durumun bu playoff sezonuna özgü olmayıp, uzun süredir aynı olduğunu açıkladı.



"Sadece bu sezon değil, uzun yıllardır böyle. Gelişiyoruz. Konuşuyoruz, kavga ediyoruz, her şey oluyor. Bence bir çift gibiyiz, ama o kadar da yakın değiliz."



"BU TAKIMA BİRAZ SAYGI GÖSTERİN!"



Murray ise şunları söyledi:



"Shaquille O'Neal, Charles Barkley, sanırım Zach Lowe ve Stephen A. Smith, bu takıma biraz saygı göstermeye başlasanız iyi olur. Çünkü her şeyimizi ortaya koyduk. 3-1 geride olmamalıydık, ama Clippers'a karşı 3-1'den geri gelmek büyük bir başarı, bu yüzden sırf bu anlatıyı değiştirmek bile eğlenceli."



"Çok fazla enerjimiz var ve biz de bunu ortaya koyunca, bununla eşleşemediler. Ellerinde kim varsa var. Yetenekli bir kadroları var. Doc Rivers da var. Başantrenör olmak üzere olan yardımcı antrenörleri var. Neye sahip olduklarını biliyoruz. Bizler genç bacaklarımızla onları biraz geride bırakmış olduk."



"Önemli olan nasıl düşündüğünüz. 3-1 geriye düşerek bir darbe aldık ama dediğim gibi, dirençli bir takımız, buna karşılık verdik ve onları baskı altına aldık. Ve Joker'ın dün dediği gibi, baskı olmadan oynadık. Bu gece, kolektif bir çabaydı, sadece bir-iki yumrukla değil, gerçekten basketbol oynayabilerek işi halledebilen bir takımımız var."



"LAKERS DA BİZİM İÇİN ENDİŞELENMELİ!"



LeBron James ve Anthony Davis liderliğindeki Los Angeles Lakers, eşleşmesi zor bir ekip olarak, Batı'dan çıkacağı büyük ölçüde tahmin edilen bir ekip olsa da, genç Nuggets takımı, bu mücadeleye hazır olduğundan emin olacak.



Murray, "Onlar da bizim için endişelenecekler." derken, Jokic ise Lakers hakkında düşünmenin bir anlamı olmadığını ekledi: "Eğer onları düşünürsek, bizim için uzun bir gece olur."



Denver, 18 Eylül Cuma günü Batı Konferansı finalinde Lakers ile karşı karşıya gelecek.



Murray ve Jokic'in Clippers'a karşı performansları ise şu şekildeydi:



