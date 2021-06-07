Murat Sancak: 'En ucuz loca 500 Bin TL olacak'

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, transfer dönemi, kombineler, localar ile ilgili Adana 5 Ocak gazetesinden Ergun Kara'ya açıklamalarda bulundu.



Transfer konusuna değinen Başkan Sancak, "10-12 oyuncuyla görüşüyoruz. Tabii ki transfer zor. Ancak 6-7'sinden sonra geri dönüşler olacak. Bazıları Adana'ya gelecek. Eşleri Adana'yı gezip görecekler. Görüşmelerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor." dedi.



"EN UCUZ LOCA 500 BİN TL OLACAK"



Kombineler konusunda ise Başkan Sancak, "Transferlerimizi tamamladıktan sonra kombine ve localarla ilgili açıklamaları yapacağız. Özellikle fiyat konusunda. En ucuz loca 500 Bin TL olacak. Bu normal fiyat. Sonuçta Süper Lig. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ı gelip izleyecekler. Hiç olmazsa böyle katkı olsun. Almazlar ise boş kalır. Artık 1. Ligi unutun. 1. Ligde bir futbolcu 1 Milyon TL alırken Süper Lig'de bu rakam 10 Milyon oluyor. 700-800 Bin Euro'dan söz ediyoruz." diye konuştu.



Takımdan ayrılan Hasan konusunda ise Başkan, "Onu ben gönderdim. Kim alırsa alsın. Bu konu böyle. Yabancı sayısı konusunda ise Kulüpler Birliği toplantısı var. Gelişmeleri hep beraber göreceğiz." diye konuştu.



