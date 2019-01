"LİGDE BULUNDUĞUMUZ KONUMDAN MEMNUNUZ"

"KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM"

"ROBİNHO İYİ BİR OYUNCU İYİ BİR KARAKTERDİ"

"HER TÜRK FUTBOLCU MİLLİ TAKIMDA OLMAYI İSTER"

"ONLAR İÇİN MUTLU OLUYORUM, ORADA OLAMADIĞIM İÇİN İSE MUTSUZUM"

"KENDİM İÇİN BELİRLEDİĞİM BİR GOL SAYISI VAR"

Demir Grup Sivasspor'un golcü oyuncusu Muhammet Demir, ilk yarı değerlendirmesinden, ikinci yarıdaki hedeflere, Robinho'nun ayrılışından, milli takıma kadar birçok konuda basına özel açıklamalarda bulundu.Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısı tamamlanırken iyi bir çıkış yakaladıklarına değinen Demir, "İlk yarıyı sondan başlayarak söyleyeyim güzel tamamladık. Bir Galatasaray yenilgisi olabilir ama bizim için son haftalar gayet iyi geçti. Bulunduğumuz pozisyondan gayet memnunuz. Ligin ikinci yarısında daha yukarılara nasıl çıkabiliriz, ona bakacağız" diye konuştu.Formasına uzak kaldığı dönemde motivasyonunun düştüğünü ve şu anda form yakaladığına vurgu yapan forvet oyuncusu, "Uzun zamandır oynamıyordum. Gerek sakatlıklar, gerekse bazı problemler yaşadım. Ama bunları atlattım. Her oyuncu oynadıkça açılır ama forvet oyuncuları biraz daha farklıdır. Gol atması, oyuna adapte olması açısından oynaması önemlidir. Ben de adapte oldukça kendimi çok daha iyi hissediyorum" dedi.Demir, Süper Lig'in ikinci yarısında Medipol Başakşehir forması giyecek olan eski takım arkadaşı Robinho için de, "Kendi adıma herhangi bir problem görmüyorum. Takım olarak Robinho'lu ve Robinho'suz kazandık. Gerçekten iyi bir oyuncu ve iyi bir karakterdi. Her şeyden önce çalışkan bir oyuncuydu. Birçok özelliğine açıkçası hayranım. Büyük takımlarda oynamış çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Ona bundan sonraki hayatında başarılar dilerim. Biz de çok iyi bir takımı. Onun yerini dolduracak çok arkadaşımız var. Sonuçta takım oyunu oynuyoruz. Yeni transferlerimiz de gelecek ve çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Milli takım forması giymek için form yakalaması gerektiğini belirten Demir, "Ülkesini ve bayrağını seven her Türk futbolcusu milli takımda olmayı ister. Bunun cevabı bellidir. Bunun için şu an erken olduğunu düşünüyorum. Milli maçlara daha var. Ben de form tuttukça, iyi bir form yakaladıktan sonra ülkeme, milli takıma hizmet etmek isterim. Öyle olursa ne büyük bir şeref" şeklinde konuştu.Milli takımda bir çok arkadaşının forma giymesinden dolayı mutlu olduğuna değinen Demir, "Bir çoğu benim takım arkadaşım. Alt yapılardan ve milli takımlardan bir çok oyuncu arkadaşım. Hepsini çok çok beğenerek izliyorum. Bence güzel bir yapılanma var ve bu yapılanmanın içinde tabii ki olmak isterim. Hem onlara hem takıma desteğim olur. Onlar için ayrıca mutlu oluyorum, orada olamadığım için de ayrıca mutsuz oluyorum. Bunu en kısa zamanda telafi etmek isterim. Bunun için de elimden geleni yapacağım" dedi.Ligin sonuna kadar elinden gelenin en iyisini vermeye gayret göstereceğini söyleyen Demir, "Hayatım boyunca 'şu kadar gol atarım' diye bir sayı hiçbir zaman vermedim. Kendi içimde belirlediğim bir sayı ve bir düşünce var. Ama atabildiğim kadar gol atmayı ve takıma faydalı olmayı düşünüyorum. İnşallah kazasız belasız elimden geleni yaparım" açıklamasını yaptı.