Muhammed Furkan Özbek, halterde Avrupa şampiyonu!

Rusya'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele eden Muhammed Furkan Özbek, koparmada bronz, silkmede ve toplamda ise altın madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Muhammed Furkan Özbek, halterde Avrupa şampiyonu!
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05 Nisan 2021 22:38
Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Avrupa Halter Şampiyonası'nda bir bronz, 2 altın madalya kazandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde milli sporcular madalya mücadelesi verdi.

Erkekler 67 kiloda podyuma çıkan Muhammed Furkan Özbek, koparmada 145 kilo kaldırarak bronz madalya elde etti.

Milli halterci, silkmede 178, toplamda ise 323 kiloluk derecesiyle 2 altın madalyanın sahibi oldu.

Aynı kiloda yarışan diğer milli sporcu Yusuf Fehmi Genç, koparmada 130, silkmede 167 kilo kaldırsa da dereceye giremedi.



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