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Muhammed Doğan Şenli, Gaziantep Basketbol'da

Gaziantep ekibi, pivot oyuncusu Muhammed Doğan Şenli'yi kadrosuna kattı.

Kaynak: AA
Muhammed Doğan Şenli, Gaziantep Basketbol'da
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09 Temmuz 2018 15:38
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, Eskişehir Basket takımından Muhammed Doğan Şenli ile anlaştı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 1992 doğumlu 2,05 metre boyundaki pivot pozisyonunda görev yapan Muhammed Doğan Şenli ile 1 yıllık anlaşma sağladığı belirtildi.

Oyuncuya yeni sezonda başarılar dilenen açıklamada, Şenli'nin Tofaş, Beşiktaş Sompo Japan ve son olarak da Eskişehir Basket'te forma giydiği kaydedildi.

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