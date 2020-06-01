Muamer Tankovic'ten Beşiktaş cevabı

Kariyerine İsveç'in Hammarby takımında devam eden Muamer Tankovic, hakkında çıkan Beşiktaş iddialarına cevap verdi.
25 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesi bu sezon sona eriyor. 2020 yılında takımı ile sadece 4 maça çıkma fırsatı bulan Tankovic , bu maçlarda takımına 3 gollük katkı sağladı.
Kendisine talip olan takımlar arasında Beşiktaş'ın yanı sıra AEK Atina, Feyenoord gibi kulüpler de bulunan Tankovic'in, kariyerini nerede devam ettireceği henüz netleşmedi.
Geleceği hakkında açıklamalarda bulunan Tankovic; "Koronavirüs nedeniyle zor günler geçiriyoruz. Ne olacağını ben de bilmiyorum. Henüz anlaşma olmamasına rağmen, taraftarlar gelecek sezon da beni Hammarby forması ile görebilirler. Kapı henüz kapanmış değil." dedi.
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25 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesi bu sezon sona eriyor. 2020 yılında takımı ile sadece 4 maça çıkma fırsatı bulan Tankovic , bu maçlarda takımına 3 gollük katkı sağladı.
Kendisine talip olan takımlar arasında Beşiktaş'ın yanı sıra AEK Atina, Feyenoord gibi kulüpler de bulunan Tankovic'in, kariyerini nerede devam ettireceği henüz netleşmedi.
Geleceği hakkında açıklamalarda bulunan Tankovic; "Koronavirüs nedeniyle zor günler geçiriyoruz. Ne olacağını ben de bilmiyorum. Henüz anlaşma olmamasına rağmen, taraftarlar gelecek sezon da beni Hammarby forması ile görebilirler. Kapı henüz kapanmış değil." dedi.
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