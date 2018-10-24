Mourinho'dan olay hareket ve sözler

Manchester United Menajeri Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Old Trafford'da konuk ettikleri Juventus'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Karşılaşma sonrası Juventus taraftarlarının küfürlü tezahüratlarına Inter ile aldığı 3 kupayı hatırlatarak cevap veren Mourinho, ilginç açıklamalarda da bulundu.
Portekizli çalıştırıcı Juventus'tan Bonucci ve Chiellini'yi tebrik ederken ''Bonucci ve Chiellini Harvard'da merkez savunma konusunda eğitim verebilir. Bu akşam harika bir iş çıkardılar, kesinlikle harikaydılar'' dedi.
Mourinho, Barcelona, Juventus, Real Madrid seviyesine ulaşmalarının kolay olmadığını da belirtirken ''Şu an Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Juventus seviyesine çıkmak mı? Bu kolay değil'' ifadelerini kullandı.
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Karşılaşma sonrası Juventus taraftarlarının küfürlü tezahüratlarına Inter ile aldığı 3 kupayı hatırlatarak cevap veren Mourinho, ilginç açıklamalarda da bulundu.
Portekizli çalıştırıcı Juventus'tan Bonucci ve Chiellini'yi tebrik ederken ''Bonucci ve Chiellini Harvard'da merkez savunma konusunda eğitim verebilir. Bu akşam harika bir iş çıkardılar, kesinlikle harikaydılar'' dedi.
Mourinho, Barcelona, Juventus, Real Madrid seviyesine ulaşmalarının kolay olmadığını da belirtirken ''Şu an Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Juventus seviyesine çıkmak mı? Bu kolay değil'' ifadelerini kullandı.
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