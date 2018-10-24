  •  
    Man. City'i rotasyon da durduramadı! Fark oldu
  •  
    Real Madrid bu kez hata yapmadı! Nefes aldılar
  •  
    Terim'den Belhanda için ilk kez flaş itiraflar geldi
  •  
    İşte Schalke'nin kafilesi! Bir KAYIP daha verdiler
  •  
    Sol bek arayan Fener'in 10 yılını kurtaracak isim

Mourinho'dan olay hareket ve sözler

Jose Mourinho, Juventus'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Mourinho'dan olay hareket ve sözler
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Ekim 2018 00:53
Manchester United Menajeri Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Old Trafford'da konuk ettikleri Juventus'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası Juventus taraftarlarının küfürlü tezahüratlarına Inter ile aldığı 3 kupayı hatırlatarak cevap veren Mourinho, ilginç açıklamalarda da bulundu.

Portekizli çalıştırıcı Juventus'tan Bonucci ve Chiellini'yi tebrik ederken ''Bonucci ve Chiellini Harvard'da merkez savunma konusunda eğitim verebilir. Bu akşam harika bir iş çıkardılar, kesinlikle harikaydılar'' dedi.

Mourinho, Barcelona, Juventus, Real Madrid seviyesine ulaşmalarının kolay olmadığını da belirtirken ''Şu an Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Juventus seviyesine çıkmak mı? Bu kolay değil'' ifadelerini kullandı.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için