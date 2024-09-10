Mourinho: "Baskıyı seviyorum"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, İngiltere ile Türkiye arasında fark olduğunu ve baskıyı sevdiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mourinho: 'Baskıyı seviyorum'
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10 Eylül 2024 21:25
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, HT Spor canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Portekizli teknik adam, İngiltere ve Türkiye'deki futbol arasında fark olduğunu söyledi.

Jose Mourinho, "İngiltere'de insanlar futbolu sadece haftada 90 dakika yaşıyor. Haftanın geri kalanında kendi işleri hayatları var. Chelsea'de çalışırken evim 10 dakika yürüme mesafesindeydi. Maç bitince eve yürürdüm. Türkiye'de 10 metre yürüyemem. Baskıyı seviyorum. Duyguyu seviyorum. Çok fazla şiddet, agresyon gibi şeyleri kapı dışında bırakıp bunu kontrol altına alırsak her şey daha güzel olur. Ligde çok fazla aynı şehirden takım var, İngiltere'de böyleydi. Ama İstanbul'da yaşadığımızla karşılaştırılamaz." dedi.

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