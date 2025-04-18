Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant, Salı günü Golden State Warriors'a karşı oynanan maçta sağ ayak bileğini burktu.



Morant sakatlığa rağmen maçı tamamladı ancak o günden bu yana bileğinde ciddi şişlik oluştu.



Koç Tuomas Iisalo, Morant'in oynamaya uygun hale gelmesi halinde kesinlikle sahaya çıkacağını ancak şu an için durumunun maç saatinde belli olacağını ifade etti.



Grizzlies koçu Tuomas Iisalo, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Morant'in oynamak için elinden geleni yapacağını belirterek, "Eğer fiziksel olarak sahaya çıkabilecek durumdaysa, oynayacaktır. Bu maç saatinde verilen bir karar olacak," dedi.



Morant, sakatlığın ardından bileğinde önemli derecede şişlik yaşadı ve 24 saat boyunca yoğun tedavi gördü. Perşembe günü yapılan antrenmana katılmayan yıldız oyuncunun durumu, Cuma günü maç saatine kadar değerlendirilecek.



Bu sezon sakatlıklar nedeniyle sadece 50 normal sezon maçında forma giyebilen Morant, maç başına ortalama 23.2 sayı, 7.3 asist ve 4.1 ribaund ile oynadı. Grizzlies, Morant'ın oynadığı maçlarda 30 galibiyet alırken, onun yokluğunda 18 galibiyet elde etti.



Cuma gecesi oynanacak olan play-in karşılaşması, Batı Konferansı'nda 8. sırayı belirleyecek ve kazanan takım, ilk turda Oklahoma City Thunder ile eşleşecek. Morant'ın oynamaması durumunda, Grizzlies'in hücum yükünü Desmond Bane ve Scotty Pippen Jr. gibi oyuncuların üstlenmesi bekleniyor.



Maçın başlama saati Türkiye saatiyle 03:30 olarak planlandı.



