Morant: "En iyi beş point guard'dan biriyim!"

Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant, kendisini NBA'in en iyi beş point guardı arasında gördüğünü belirtti.



2020'de Yılın Çaylağı ödülünün sahibi olan 21 yaşındaki oyuncu, Grizzlies için bu sezon maç başına 19.1 sayı, 3.9 ribaund ve 7.3 asist ortalamaları yakalayarak, ligdeki ikinci yılında da izleyicileri etkilemeye devam etti.



Yakın zamanda TNT'nin Inside the NBA programında Morant, sunuculardan NBA efsanesi Shaquille O'Neal'ın kendisini ligin point guardları arasında nerede gördüğünü sorduğunda, kendinden emin bir şekilde şu yanıtı verdi:



"Kesinlikle ilk beş arasında. Bu kadar basit."



Shaq ve konuk sunucu Dwyane Wade, Morant'in bu değerlendirmesiyle aynı fikirde olduklarını belirttiler. O'Neal, "Buna katılıyorum." ifadesini kullanırken, Wade "Sevdim böyle demesini. Kesinlikle o noktada." şeklinde konuştu.



Batı Konferansı'nda 32 galibiyet ve 32 mağlubiyetle 9'uncu sırada yer alan Grizzlies ekibi, şu anda play-in turnuvası sıralamaları arasında yer alıyor.



