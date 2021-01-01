Morant, en iyi 5 PG arasında kendine de yer verdi!

Memphis Grizzlies'in yükselen yıldızı Ja Morant, kendisini NBA'in en iyi beş point guardından biri olarak adlandırdı.



HoopsHype'tan Michael Scotto ile yaptığı sohbette Morant, NBA'deki en iyi guardlar arasında hangi noktada yer aldığına dair düşüncelerini tartıştı ve kendisini Steph Curry, Chris Paul, Damian Lillard ve Russell Westbrook'un bulunduğu bir grubun arasına yerleştirdi:



"Scotto: Ligdeki en iyi point guardlar arasında nerede olduğunu düşünüyorsun?



Morant: En iyi beş arasında.



Scotto: Eğer en iyi beş içindeysen, öbürleri kimler?



Morant: Steph (Curry). Büyük bir Chris Paul hayranıyımdır. Dame (Lillard) ve (Russell) Westbrook diyebilirim. Seçmesi zor. Point guard pozisyonu çok dolu. Bazı adamların dışarıda kalması gerekiyor."



"ALL-STAR, MVP VE ŞAMPİYONLUK..."



Ja ayrıca uzun vadeli kariyer hedeflerini de açıklayarak, gelecekte birden çok kez All-Star seçilip, MVP ödülü ve şampiyonluk yüzüğü kazanmak istediğini de sözlerine ekledi:



"Birden çok kez All-Star olmak isterim. MVP olmak ve birçok şampiyonluk kazanmak isterim. Emekli olduğumda, bu ligin gördüğü en iyi oyuncuların arasında anılmayı arzu ediyorum."



Morant, NBA'deki ikinci sezonunda forma giydiği 63 maçta 19.1 sayı, 7.4 asist ve 4 ribaund ortalamaları yakalamış ve Grizzlies'i playofflara taşımıştı.



