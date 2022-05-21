Montero: 'Beşiktaş, bunları hak etmiyor'

Beşiktaş'ın İspanyol savunma oyuncusu Francisco Montero, İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Sezonu değerlendiren Francisco Montero "Bu sezon zor geçti. Üç kulvarda mücadele ettik, bunun zorluğunu yaşadık. Çok sakatlıklar oldu. Üç hoca değiştirdik. Bu sezon istediğimiz gibi olmadı, karmaşıktı. Savaştık ama istediğimiz yerde bitiremedik. Önümüzdeki sezon daha iyi savaşacağız, bu seneden daha iyi olacağız. Beşiktaş buraları hak eden bir takım değil." dedi.



Francisco Montero ayrıca "Hocamız koşan, mücadele eden bir takım istiyor. Hazırlıklarımızı yapacağız ve böyle bir Beşiktaş'ı izleteceğiz." açıklamasını yaptı.





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