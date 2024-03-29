Monaco son periyotta farkını ortaya koydu ve kazandı

THY EuroLeague 32. hafta maçında Monaco, son periyoduna geride girdiği maçta ASVEL'i 87-77 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; euroleague.net
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Monaco son periyotta farkını ortaya koydu ve kazandı
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29 Mart 2024 01:00
THY EuroLeague 32. hafta maçında Fransız derbisinde ASVEL ile Monaco karşı karşıya geldi. 

Karşılaşmayı Monaco, son periyottaki 31-16'lık skor üstünlüğüyle 87-77 kazanmayı başardı. 

Monaco'da Elie. Okobo, 16 sayı kaydetti. ASVEL'de Luwawu-Cabarrot'un 23 sayı, 7 ribaund performansı galibiyete yetmedi. 

Bu sonuçla birlikte Monaco, 21. galibiyetini aldı. ASVEL ise 25. kez kaybetti.

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