Moda Sahilde yelken yarışları yapıldı!

TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışları'nda J/70 Match Race sınıfı mücadelesi sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Moda Sahilde yelken yarışları yapıldı!
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14 Ağustos 2024 20:54
Son güncelleme 14 Ağustos 2024 20:55
12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışları'nda J/70 Match Race sınıfı mücadelesi bugün sona erdi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Moda sahilinde dün başlayan J/70 Match Race sınıfı yarışlarında yelkenliler, 37 yarış yaptı.

Bugünkü müsabakalar sonunda J/70 Match Race sınıfının şampiyonu Doğa Arıbaş'ın liderliğindeki Doğa Arıbaş Sailing Team oldu. Igor Rytov dümenciliğindeki Rus ekibi Bogatyrs ikinci, Ahmet Eker dümenciliğindeki Eker ekibi ise üçüncü oldu.

12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışları, yarın Hareketli Salma Kategorileri müsabakalarıyla devam edecek.

 
 
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