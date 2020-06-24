MLB'de 2020 sezonu gelecek ay başlayacak

Amerikan Beyzbol Ligi'nde (MLB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen 2020 sezonunun gelecek ay başlamasına karar verildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
MLB'de 2020 sezonu gelecek ay başlayacak
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24 Haziran 2020 15:35
Amerikan Beyzbol Ligi'nde (MLB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen 2020 sezonunun gelecek ay başlamasına karar verildi.

MLB'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, ligde mücadele eden 30 takımın, sezonun 23 veya 24 Temmuz'da başlaması yönünde oy birliğiyle karar aldığı duyuruldu.

Normal sezonun 162 maç yerine kısaltılmış şekilde 60 maçta tamamlanacağı, ardından da play-off'lara geçileceği belirtildi.

Ligde 26 Mart'ta başlaması gereken 2020 sezonu, salgın sebebiyle ertelenmişti.



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