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Mitchell: "LeBron'un Miami hamlesini desteklemiştim!"

Utah Jazz guardı Donovan Mitchell, çocukken Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in "The Decision"da duyurduğu Miami Heat'e gitme kararını desteklediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Utah Jazz guardı Donovan Mitchell, çocukken Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in "The Decision"da duyurduğu Miami Heat'e gitme kararını desteklediğini söyledi.

LeBron, son birkaç yıldır tartışmalı hamleler yapsa da, hiçbiri ancak "The Decision" kadar tepki görmemişti.

LBJ'in Miami'de bir süper takım oluşturacağını canlı yayında ilan etmesi, birçok izleyici tarafından, önceki takımını yüz üstü bıraktığı ve başka yıldızlarla oynamak için ihanet ettiği söylenerek, bu kişiler tarafından nefretle karşılanmıştı.

Ancak o sırada yalnızca 13 yaşında olan Mitchell, LeBron için oldukça mutlu olduğunu hatırlıyor:

"Güzeldi. Dışarıdaydım, orada olmak harikaydı. Bu noktada Miami'ye gitmesini ve bir yüzük almasını istemiştim. Bir sürü üzgün insan olduğunu hatırlıyorum. Greenwich New York'a çok yakın olduğu için, bir sürü Knicks taraftarı hatırlıyorum. Ama kesinlikle güzeldi."

Donovan, yıllar sonra Bron'a karşı oynayacağını bilmiyordu ve bugün, oyuncu güçlendirme hareketi, her zamankinden daha güçlü.


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