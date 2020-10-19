Milli sporcu Salih Yoluç, Belçika'daki yarışta ikinci oldu

Milli otomobil sporcusu Salih Yoluç, GT Open serisinin Belçika'daki 5. ayağında ikinci yarışı ikinci sırada tamamlayarak podyuma çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Milli sporcu Salih Yoluç, Belçika'daki yarışta ikinci oldu
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19 Ekim 2020 16:24
Milli otomobil sporcusu Salih Yoluç, GT Open serisinin Belçika'daki 5. ayağında ikinci yarışı ikinci sırada tamamlayarak podyuma çıktı. 

Türkiye Otomobil Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, uluslararası pist serilerinde Türkiye'yi başarıyla temsil eden milli sporcu Salih Yoluç, hafta sonu GT Open serisinin 5. ayağı için İrlandalı takım arkadaşı Charlie Eastwood ile Belçika Spa-Francorchamps Pisti'nde yarıştı. 

TF Sport takımı adına Aston Martin V8 Vantage GT3 ile mücadele eden Salih Yoluç, pro sınıfında ilk yarışı beşinci, ikinci yarışı ise ikinci sırada tamamladı.

GT Open serisinde sezon 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde Barselona-Katalunya pistinde koşulacak 6. ayak yarışları ile sona erecek.



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