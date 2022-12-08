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Milli para tekvandoculardan 4 madalya

Milli para tekvandocular, Grand Prix Final Müsabakaları'nda 4 madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli para tekvandoculardan 4 madalya
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08 Aralık 2022 23:20
Suudi Arabistan'da düzenlenen Para Tekvando Grand Prix Final Müsabakaları'nda milli sporcular, 3 gümüş, bir bronz madalya kazandı.

Başkent Riyad'da gerçekleştirilen ve 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota puanı veren organizasyonda kadınlar 52 kiloda Meryem Betül Çavdar, 57 kiloda Gamze Gürdal ve erkekler 58 kiloda Ali Can Özcan, gümüş madalya elde etti.

Erkekler 70 kiloda ise Fatih Çelik, bronz madalyanın sahibi oldu.

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