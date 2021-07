Milli motosikletçilerin yeni durağı Hollanda

Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu lider olduğu Dünya Superbike Şampiyonası, Can Öncü Dünya Supersport Şampiyonası ve Bahattin Sofuoğlu Supersport300 Şampiyonası'nda Hollanda'da piste çıkacak.



Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, Dünya Superbike Şampiyonası'nın dördüncü ayak yarışlarına 23-25 Temmuz tarihlerinde Hollanda'nın 4,5 kilometre uzunluğa sahip TT Assen Pisti ev sahipliği yapacak. TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde ay-yıldızlı sporcular Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu kendi sınıflarında ödül kürsüsüne çıkmaya çalışacak.



Dünya Superbike Şampiyonası'nda pilotlar klasmanında lider durumda bulunan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımı ile Hollanda ayağında birinciliğini korumak istiyor.



Şampiyonada 23 Temmuz Cuma günü serbest antrenmanlar, 24 Temmuz Cumartesi günü öğleden önce sıralama (Superpole), aynı gün TSİ 15.00'da hafta sonunun ilk yarışı yapılacak. 25 Temmuz Pazar günü ise TSİ 12.00'de Superpole yarışı, TSİ 15.00'da ikinci yarış start alacak.



Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, 183 puanla şampiyona pilotlar klasmanında birinci sırada yer alıyor.



- Öncü ve Sofuoğlu'nun hedefi ödül kürsüsüne çıkmak



Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Can Öncü, Hollanda'da ilk sıralarda yer almayı hedefliyor. TT Assen Pisti'nde yapılacak sezonun 4. ayağında Kawasaki Puccetti takımının genç pilotu, 23 Temmuz Cuma günü serbest antrenmanlara katılacak, 24 Temmuz Cumartesi günü öğleden önce sıralamaya çıkacak, aynı gün TSİ 16.15'te ilk yarışta ter dökecek.



Organizasyonda 25 Temmuz Pazar günü ise TSİ 13.30'da ikinci yarış başlayacak.



Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda istediği sonuçları alamayan milli sporcu Bahattin Sofuoğlu ise Hollanda'da tekrar zirve mücadelesi verecek. Organizasyonda Biblion Yamaha Motoxracing takımıyla Türkiye'yi temsil eden genç sporcu, 23 Temmuz Cuma günü serbest antrenmanlara, 24 Temmuz Cumartesi günü sabah sıralama turlarına, aynı gün TSİ 13.45'te ilk yarışta start alacak.



Şampiyonada 25 Temmuz Pazar günü TSİ 16.15'te ikinci yarışlar yapılacak.