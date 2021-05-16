Milli maratoncu Meryem Erdoğan, olimpiyat vizesi aldı

Milli atlet Meryem Erdoğan, Milano Maratonu'nda en iyi derecesini koşarak Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yer alma hakkı kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Milli maratoncu Meryem Erdoğan, olimpiyat vizesi aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Mayıs 2021 16:00
Milli atlet Meryem Erdoğan, Milano Maratonu'nda en iyi derecesini koşarak Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yer almaya hak kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, bu sabah koşulan maratonu Meryem Erdoğan'ın 2.29.08'lik derecesiyle 14. sırada bitirdiği belirtildi. Olimpiyat için 2.29.30'luk barajı aşan Meryem'in ikinci kez olimpiyatlarda yarışacağı ifade edildi.

Meryem Erdoğan'ın da kota almasıyla Tokyo'da yarışacak milli atletlerin sayısının 15'e yükseldiği kaydedildi.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.